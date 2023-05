Calcio: Borussia Dortmund. Hummels rinnova per un'altra stagione

"Sono felice, abbiamo ancora 90 minuti davanti a noi, poi speriamo di poter festeggiare", dice il centrale giallonero DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) - Il Borussia Dortmund e Mats Hummels insieme per un altro anno. Il club tedesco, ormai a un passo dal titolo, e il 34enne difensore hanno rinnovato il contratto per un'altra stagione. "Sono davvero felice che Mats rimanga con noi per un altro anno. Si identifica fortemente con il nostro club, ci apparteniamo", dice il Ceo Hans-Joachim Watzke.

Con l'eccezione di un periodo di tre anni nella sua città natale, Monaco di Baviera, Mats Hummels ha giocato per il Borussia Dortmund dalla stagione 2007/08 e ha collezionato 468 delle sue 586 presenze con la maglia giallonera. Con il Borussia ha vinto il campionato tedesco nel 2011 e nel 2012 più la Coppa nel 2012 e nel 2021. Ha vinto la Coppa del Mondo con la nazionale nel 2014 quando era un giocatore del Borussia Dortmund. "Per noi e per la nostra giovane squadra è un bene poter contare sulla sua esperienza e leadership, per noi è un giocatore molto importante", ha spiegato il ds Sebastian Kehl. "Tutti sanno quanto sia bello per me giocare al Signal Iduna Park con i nostri fantastici tifosi. Sono felice, ma l'attenzione ora torna subito alla partita di sabato contro il Mainz. Abbiamo ancora 90 minuti intensi davanti a noi, speriamo di poter festeggiare insieme qualcosa di grande". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/red 24-Mag-23 15:18 .