Calcio: Brescia; Corini, con la Samp è uno scontro diretto

(ANSA) - BRESCIA , 11 GEN - "Scontro diretto? La classifica dice che lo è, ma il loro valore e' diverso". L'allenatore del Brescia Eugenio Corini inquadra cosi' la Sampdoria avversaria di domani e aggiunge: "sono una squadra di valore, tanto che a Milano avrebbero potuto vincere, allenata da un tecnico davvero bravissimo e che stimo moltissimo, per me affrontarlo e' motivo di orgoglio". Dopo gli elogi agli avversari una parentesi personale - "alla Samp da giocatore ho vissuto una bella esperienza fino ad aprile poi c'erano state problematiche interne, avevo un carattere particolare...- Corini passa a parlare della sua squadra che tra la gara di Parma e quella con la Lazio ha perso tre punti subendo gol nel recupero: "La rabbia va trasformata sempre in energia positiva e questo la mia squadra lo sa anche fare. Avremmo potuto vincere una partita e pareggiarne un'altra, invece no: prendiamo atto e andiamo avanti a lavorare". Con la Lazio non era piaciuta la direzione di gara di Manganello che domani sarà quarto uomo a Pavia. "Noi - taglia corto l'allenatore - siamo chiamati a spingere nelle situazioni che possiamo controllare. Tutto spetta a noi e io mi aspetto cose normali". Domani per la prima volta il Brescia sarà in campo senza il suo big, Tonali, squalificato. Assenza troppo pesante? "Nei miei ragazzi - dice Corini - ripongo sempre tanta fiducia. Viviani (il sostituto naturale di Tonali, ndr) ha fatto bene con la Lazio quando e' entrato e sarà un'occasione importante anche per lui. Nell'insieme sono orgoglioso dei segnali che stiamo dando al movimento bresciano visto che stanno trovando spazio tanti nostri ragazzi". La chiosa e' relativa al mercato dove il Brescia sta incontrando delle difficoltà. Un esempio è relativo al centrocampista finlandese Skrabb che è in città da martedì scorso, ma per il quale manca ancora la chiusura ufficiale dell'operazione: "Vedo la volontà del presidente, ma vedo anche difficoltà nel realizzare certe cose. Io mi impegno con chi ho a disposizione e spero che arrivi qualcuno che possa darci una mano".(ANSA).