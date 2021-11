Calcio: Brozovic, De Vrij e Strakosha fra obiettivi Newcastle

I Magpies guardano alla serie A in vista del mercato di gennaio LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il nuovo Newcastle di proprietà saudita guarda alla serie A per rafforzarsi in vista della seconda parte di stagione. Secondo il "Times", la dirigenza dei Magpies vede nell'Italia il mercato ideale dove pescare i tasselli giusti e, in particolare, avrebbe messo nel mirino i due interisti Stefan De Vrij e Marcelo Brozovic e il portiere della Lazio Thomas Strakosha. Per quanto riguarda i primi due - il centrale olandese è in scadenza nel 2023, il croato a giugno - la concorrenza però non manca, a partire dalla stessa Premier League: De Vrij piace molto anche ad Everton e Tottenham mentre Brozovic, potendosi liberare a zero a fine stagione, ha attirato l'attenzione di molti grandi club europei. (ITALPRESS). glb/red 18-Nov-21 12:08