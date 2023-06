Calcio: Buffon 'Uniti come da un cordone ombelicale, grazie Parma'

Il portiere dei crociati torna sull'eliminazione nella semifinale dei playoff promozione PARMA (ITALPRESS) - La sua foto in lacrime ha fatto il giro del mondo. Del resto vedere il 45enne Gigi Buffon, campione del mondo nel 2006 e con una bacheca stracolma di trofei internazionali, piangere per una promozione in Serie A svanita fa un certo effetto. Colpisce la passione che ha ancora l'ex Juventus, ma soprattutto l'amore che continua ad avere verso il club che lo ha fatto diventare Gigi Buffon.

"Ci sono sconfitte che lasciano dentro solo un senso di smarrimento e una solitudine profonda. E ci sono sconfitte che, al contrario, ti fanno sentire circondato da migliaia di braccia, dove le lacrime rappresentano in realtà la semina di un seme - scrive su Instagram il portiere del Parma, ieri assente per infortunio nella semifinale di ritorno dei playoff promozione con il Cagliari -. Esiste qualcosa che stranamente ti unisce oltre al risultato sportivo, facendoti assomigliare a tutti quegli sguardi che incontri, facendoti sentire che appartieni a ciò che appartiene a loro". "Una consapevolezza - prosegue e conclude Buffon su Instagra -che è cresciuta nel tempo, come un cordone ombelicale che collega tutti, fatto di passione, rispetto, gratitudine, cuori e mani che sanno sostenersi davvero. In mezzo a questa dura realtà, sento nel mio cuore un profondo bisogno di dirvi ancora una volta: Grazie, incredibile gente di Parma!".