Calcio: Cagliari in ritiro per sfida salvezza col Parma

(ANSA) - CAGLIARI, 12 APR - Cagliari in ritiro da giovedì pomeriggio in vista della gara salvezza di sabato sera alla Sardegna Arena con il Parma. Questa la decisione del club del presidente Giulini per trovare concentrazione e compattezza per quella che sembra davvero - dopo la sconfitta di ieri con l'Inter, la quarta consecutiva - l'ultima chance salvezza. La squadra di Semplici si allenerà giovedì pomeriggio e poi rimarrà al centro sportivo di Assemini sino al giorno della gara con gli emiliani. Un'occasione che il Cagliari vuole sfruttare a tutti i costi: la squadra è al terzultimo posto a cinque punti di distanza dal Torino. (ANSA).