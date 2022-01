Calcio: Cagliari; Nandez resta, sfuma Izzo nel rush finale

(ANSA) - CAGLIARI, 31 GEN - Mercato del Cagliari chiuso senza sorprese. L'ultima operazione registrata sul sito della Lega è stata quella del ritorno di Luvumbo dal prestito al Como. Per il resto il club di Giulini si è fermato agli acquisti e alle cessioni dei giorni scorsi. I volti nuovi sono quelli Lovato, Goldaniga e Baselli. Più il ritorno di Gagliano. Mentre hanno salutato la Sardegna tre uruguaiani su cinque, Godin, Caceres e Oliva, oltre a Faragò. Per l'ennesima finestra di mercato niente da fare per la cessione di Nandez: le trattative con la Juventus si sono arenate in tarda mattinata. Per il centrocampista uruguaiano c'è stato nel pomeriggio un timido spiraglio sul versante Roma. Ma anche in questo caso non si è riusciti a passare ai fatti. Sembrava fatta anche per Izzo, complice anche Mazzarri che conosce bene il giocatore. Ma anche per il centrale granata non si è arrivati alle firme. Cagliari che quindi, tranne Baselli pronto all'esordio, non presenterà nessuna novità alla ripresa con l'Atalanta. Due operazioni tutte sarde: il Primavera Manca e Ladinetti andranno all'Olbia. (ANSA).