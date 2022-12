Calcio: Cagliari, prosegue la corte di Giulini a Ranieri. Ma ci sono già le alternative

Ancora trattative in corso per riportare Claudio Ranieri a Cagliari dopo l'esonero di Fabio Liverani. Il presidente del club sardo Tommaso Giulini sta curando personalmente i contatti, anche nella capitale, con il tecnico romano, che proprio a Cagliari iniziò la sua brillante carriera da allenatore portando i rossoblù dalla Serie C alla Serie A e conquistando un'insperata salvezza nella massima serie in tre fantastici anni tra il 1988 e il '91.

Si cerca un punto d'incontro sui dettagli del contratto, dalla durata all'ingaggio. Contro il Cosenza, lunedì 26, in panchina ci sarà Roberto Muzzi, tornato anche lui in Sardegna quest'anno con l'incarico di club manager. Poi - se tutto dovesse andare bene - ci potrebbe essere l'annuncio del nuovo mister. Anche perché il direttore sportivo Nereo Bonato attende indicazioni per il mercato. Con due obiettivi: cercare di piazzare anche in prestito chi ha giocato poco. E prendere due-tre giocatori di categoria: un centrale difensivo e forse due centrocampisti. Ma per le caratteristiche occorre il benestare del sostituto di Liverani.

Se dovesse sfumare Ranieri, la società rossoblù ha già pronti altri due nomi, Ballardini e Iachini. Intanto la squadra continua ad allenarsi agli ordini dello staff tecnico coordinato da Muzzi che dovrà fare a meno di Mancosu, Rog e Di Pardo: personalizzato per tutti e tre, quasi impossibile il recupero. Nel frattempo Cavuoti, classe 2003, rinnova sino al 2026. Al di là di quelle che saranno le decisioni del nuovo allenatore, il club blinda uno dei prodotti del vivaio, spesso convocato anche da Liverani in prima squadra.