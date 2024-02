Calcio: Cagliari, Sulemana e Hatzidiakos a rischio con la Lazio

(ANSA) - CAGLIARI, 08 FEB - Sulemana e Hatzidiakos a rischio per la partita di sabato alla Domus contro la Lazio. L'ex Verona ha continuato con l'allenamento personalizzato sempre a causa dell'infortunio subito nelle battute iniziale della gara con il Torino. Anche il greco oggi ha lavorato a parte. "Vediamo tra domani e sabato se ci sono possibilità di recupero", ha detto Ranieri in conferenza stampa.

Il mister potrebbe puntare su Luvumbo, reduce dalla Coppa d'Africa con la sua Angola. "Si è riposato, sta bene, è tra i papabili - ha spiegato il tecnico -. È uno che può giocare dall'inizio, ma è importante anche per cambiare la partita. La formazione la decido davvero sempre la sera prima". Per l'attacco c'è sempre Lapadula, pericoloso anche contro la Roma. "Ha saltato la preparazione - ha ricordato Ranieri - poi ci sono stati altri problemi e altri stop. Ma più gioca e più acquisisce la migliore condizione". Assenti i soliti Rog, Mancosu, Shomurodov e Oristanio. Il tecnico deve ancora decidere quale sarà l'assetto difensivo anti Lazio: potrebbe propendere per uno schieramento a quattro dietro (con la Roma ha giocato a tre) con Mina e Dossena centrali. Davanti c'è abbondanza: Luvumbo, Lapadula, Pavoletti e Petagna si contendono due posti. (ANSA). .