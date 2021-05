La rissa fra Immobile e Cairo. Le accuse dell'attaccante e la replica del patron del Toro

La partita fra Lazio e Torino, finita con un pari che ha regalato la salvezza ai granata, non è stata proprio una gara tranquilla. Oltre alle emozioni in campo, tiene banco lo scontro fra il presidente del Toro Cairo e l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile “colpevole” di aver giocato con il “sangue agli occhi”. Insomma si sarebbe impegnato troppo contro la sua ex squadra. Accuse alle quali il bomber laziale ha risposto con un lungo post su Instagram.

Lo sfogo di Immobile

"Tutti sanno chi è Ciro Immobile. Dentro il campo, e soprattutto fuori. Posso accettare le critiche al calciatore, non gravi offese diffamatorie all’uomo che sono. Soprattutto se quest’ultime arrivano da dirigenti del mondo del calcio.

Al termine della partita di questa sera il Presidente del Torino Urbano Cairo mi ha raggiunto all’ingresso dello spogliatoio della Lazio iniziando ad offendermi, a scagliarsi verbalmente nei miei confronti rivolgendomi gravi accuse infamatorie, accusandomi di aver giocato la partita con “il sangue agli occhi”, e altre cose riguardanti anche la gara d’andata di questo campionato disputata contro il Torino, arrivando perfino a dirmi che ho giocato quella gara positivo al COVID. Non smetterò mai di ringraziare il Presidente Cairo per avermi dato la possibilità di consacrarmi nel Torino come calciatore, ma non posso sorvolare su un episodio che oltrepassa la dimensione calcistica. Tutti sanno chi è Ciro Immobile; un calciatore, sì, ma soprattutto un uomo rispettoso delle regole e dei principi della lealtà. Non posso tollerare ingiurie ed infamie che diffamino, senza alcun valido motivo, la mia persona".

La replica di Cairo

Pronta la replica del presidente del Torino, Urbano Cairo, sui social. "Immobile mi accusa di averlo affrontato a fine gara e sostiene che tutti sanno chi è. Ebbene ...: anch'io so chi è Ciro Immobile", scrive sui social il patron granata, che ricorda l'esperienza al Toro dell'attaccante. La prima, dopo un campionato deludente al Genoa. "Ventura gli ha dato fiducia e lui ha fatto bene al Toro. Pensavo rimanesse volentieri almeno un altro anno e lui ha fatto il diavolo a quattro per andare al Borussia Dortmund".

In Germania, scrive ancora Cairo, "ha avuto un altra stagione deludente e il Borussia lo ha prestato al Siviglia. Anche li non è andato bene e allora mi ha telefonato e mi ha chiesto per favore di tornare al Toro. Io, che gli ero affezionato, l' ho accontentato. Ha fatto un girone di ritorno non molto brillante, ma io che , ci tenevo molto a lui, lo avrei voluto riscattare comunque. Ma lui, Ciro Immobile, questa volta non mi ha chiamato personalmente, ma mi ha fatto dire dal suo procuratore, che per motivi personali non poteva restare a Torino. E allora non l'ho riscattato perché ho capito chi è Ciro Immobile..."..