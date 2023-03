Calcio: Casini 'Momento trasformazione, si rischia sindrome F1'

"Siamo arrivati a un punto in cui tutti, anche i tifosi, devono ragionare su come migliorare il gioco" NAPOLI (ITALPRESS) - "Siamo in un momento di trasformazione del gioco del calcio. Ne abbiamo parlato anche a Londra, durante il summit organizzato dal Financial Times: si rischia che possa incontrare la sindrome della Formula Uno, in cui perde appassionati, perde pubblico". È l'allarme lanciato da Lorenzo Casini, presidente della Lega di A, intervenuto oggi all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere. "Siamo arrivati a un punto in cui tutti, anche i tifosi, devono ragionare su come migliorare il gioco e il modo in cui viene percepito, bisogna riflettere sulle regole - aggiunge Casini - La perdita di tempo è diventata cronica, lo vedo anche con i bambini delle scuole calcio perchè la vedono in tv. È un messaggio che va corretto, come i comportamenti anti-sportivi". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/gm/red 06-Mar-23 16:33