Calcio: Casini 'Serie A combattuta dimostra competitività campionato'

"Siamo sempre soddisfatti quando abbiamo un rendimento che migliora così tanto tra un anno e l'altro".ROMA (ITALPRESS) - "Il campionato è combattuto in testa, ma anche in coda. Siamo sempre soddisfatti quando abbiamo un rendimento che migliora così tanto tra un anno e l'altro, come il Bologna che è in zona Champions.

Un risultato importante che conferma la competitività del campionato italiano rispetto ad altri. Quest'anno, poi, è importante anche nelle coppe perché deciderà il 5° posto in Champions. Complessivamente stanno andando bene per fortuna". Così Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, a margine del convegno "Medicina e Scienza dello Sport" che si tiene all'UniCamillus nell'ambito della serie di seminari "Orizzonti della Medicina". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). spf/gm/red 12-Dic-23 15:54 .