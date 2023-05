Calcio: Champions. Fontana 'Derby spettacolo, occhi del mondo su Milano'

"Un grande successo per la Lombardia", dice il presidente della Regione MILANO (ITALPRESS) - "Derby di Milano? Comunque sarebbe stato un grande successo per la Lombardia, sarei stato felice da tifoso se avesse vinto il Milan, felice da presidente se avesse vinto l'Inter. Speriamo almeno di giocarcela tra una settimana. Ma è una partita importante per città e Regione. Siamo la regione che cresce di più in Europa e lo sport di conseguenza dà altrettante importanti manifestazioni. Quello di ieri è stato uno spettacolo unico, c'erano gli occhi del mondo su Milano e su questa partita". Lo ha dichiarato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, durante l'evento "Il Foglio a San Siro" presso l'impianto milanese. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pia/ari/red 11-Mag-23 10:57