Calcio: Champions. Fontana 'Godiamoci il derby di Milano in semifinale'

"Qualcosa di fantastico per tutti gli appassionati", dice il presidenteb della regione Lombardia MILANO (ITALPRESS) - "Il derby come semifinale di Champions League per tutti gli appassionati di calcio è qualcosa di fantastico. Ho ben presente come tutti i tifosi siano già in trepidazione. Per ora, godiamoci questa Milano e questa Lombardia che ha due squadre tra le quattro migliori d'Europa, insieme a 'colossi' come Real Madrid e Manchester City. Chi ci sarà in finale?". Con questo post su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, festeggia la qualificazione di Milan (ai danni del Napoli) e Inter (eliminato il Benfica) alle semifinali di Champions. Le due milanesi si giocheranno l'accesso alla finale in due stracittadine in programma il 10 e il 16 maggio. - foto Image - (ITALPRESS). ari/red 20-Apr-23 10:21