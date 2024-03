Calcio: Champions. Immobile 'Poter scrivere storia ci dà carica'

"Per il Bayern rispetto e timore positivo come all'andata" MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) - "La responsabilità di poter scrivere qualcosa di storico non deve essere un peso ma una carica in più per portare energie, concentrazione e voglia di vincere al massimo". Ciro Immobile e la sua Lazio sognano l'impresa domani all'Allianz Arena nel ritorno degli ottavi di Champions col Bayern Monaco. "Siamo riusciti a fare un bel percorso, anche io personalmente, in Champions - dice l'attaccante biancoceleste ai microfoni di Sky - Siamo felici di quello che abbiamo fatto, la Lazio non partecipa sempre a questa manifestazione ma quanto fatto ci deve dare una carica in più per domani.

I complimenti di De Ligt? Quando un tuo collega esprime belle parole per te fa piacere". Si riparte dall'1-0 ottenuto dalla squadra di Sarri all'Olimpico. "Dobbiamo avere rispetto e timore positivo come all'andata - continua Immobile - Avremo questo piccolo vantaggio ma è un ambiente caldo, non dobbiamo farci trasportare da quello che ci sarà intorno e fare la nostra partita". E soprattutto bisogna dimenticare le polemiche di Lazio-Milan: "E' giusto arrabbiarsi ma questa partita è importante per noi e per il club, buttare vie energie inutili per cose passate non sarebbe positivo". - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). glb/red 04-Mar-24 18:35 .