Calcio: Champions. Letexier arbitro di Lazio-Bayern Monaco

L'incontro, valido per l'andata degli ottavi, è in programma mercoledì all'Olimpico ROMA (ITALPRESS) - Sarà il francese Francois Letexier ad arbitrare mercoledì Lazio-Bayern Monaco, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League in programma allo Stadio Olimpico di Roma (ore 21). Assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, Stephanie Frappart quarto ufficiale, Jerome Brisard e Willy Delajod al Var. - Foto Image - (ITALPRESS). mc/red 12-Feb-24 12:03