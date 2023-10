Calcio: Champions. Marciniak dirige Dortmund-Milan, Rumsas Celtic-Lazio

Designati dall'Uefa gli arbitri per le due italiane in campo mercoledì ROMA (ITALPRESS) - L'Uefa ha designato il polacco Szymon Marciniak per arbitrare Borussia Dortmund-Milan, valida per la seconda giornata del Gruppo F di Champions League un programma al BVB Stadion di Dortmund (ore 21).

A coadiuvarlo, Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz; Tomasz Musial quarto uomo; al Var Tomasz Kwiatkowski e Piotr Lasyk. Sarà invece il lituano Donatas Rumsas a dirigere la sfida tra Celtic e Lazio, sfida valida per la seconda giornata del Gruppo E sul terreno del Celtic Park di Glasgow (ore 21). Al suo fianco, gli assisenti Aleksandr Radius e Dovydas Suziedelis. Quarto uomo Robertas Valikonis, al Var lo spagnolo Juan Martinez Munuera e l'israeliano Roi Reinshreiber. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/red 02-Ott-23 11:27 .