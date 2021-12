Calcio: Champions. Nedved 'Con Sporting Lisbona sarà sfida alla pari'

Il vice-presidente della Juve: "Per passare il turno dovremo fare di più" NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - "La mia prima reazione è stata un pensiero allo scorso anno, quando siamo usciti contro il Porto. Troviamo di nuovo una squadra portoghese, come allora molto forte. Sarà una battaglia, come sempre accade in Champions League, mi aspetto però di fare meglio rispetto all'ultima stagione, perché sia il Porto che lo Sporting sono squadre che potevamo e possiamo battere. Sarà una sfida alla pari, da 50-50". Così Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, al termine del sorteggio degli ottavi di Champions League che ha accoppiato ai bianconeri lo Sporting Lisbona. "Per vincere e passare il turno dovremo fare di più di quanto stiamo facendo ora, speriamo di stare meglio fra due mesi - ha sottolineato l'ex centrocampista di Lazio e Juve - Il nostro obiettivo primario era superare la fase a gironi, adesso dobbiamo fare il massimo per andare avanti". (ITALPRESS). mc/red 13-Dic-21 12:55