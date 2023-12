Calcio: Champions. Newcastle-Milan a Makkelie, Gozubuyuk per la Lazio

Precedenti negativi per entrambe le italiane con i due fischietti olandesi ROMA (ITALPRESS) - Sarà Danny Makkelie a dirigere mercoledì sera a St.James' Park la decisiva sfida fra Newcastle e Milan nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions. Non positivi i precedenti del fischietto olandese con i rossoneri, battuti due volte su due e sempre contro squadre inglesi: 2-1 per mano del Liverpool nella Champions 2021-22 a San Siro, 3-0 col Chelsea a Londra nella passata edizione. In generale Makkelie vanta con le formazioni italiane 5 vittorie (Villarreal-Roma 0-4, EL '16-17; Roma-Porto 2-1, CL '18-19; Moenchengladbach-Inter 2-3, CL '20-21; Inter-Sheriff 3-1, CL '21-22; Inter-Benfica 1-0, CL '23-24), 2 pareggi (Atl.

Madrid-Juve 2-2, CL '19-20; Napoli-Union Berlino 1-1, CL '23-24) e 8 sconfitte (Barça-Roma 4-1, CL '17-18; Borussia Dtm-Inter 3-2, CL '19-20; Siviglia-Inter 3-2, EL '19-20; Juve-Barcellona 0-2, CL '20-21; Real Madrid-Atalanta 3-1, CL '20-21; Milan-Liverpool 1-2, CL '21-22; Chelsea-Milan 3-0, CL '22-23; Siviglia-Juve 2-1 dts, EL '22-23). Atletico Madrid-Lazio, in programma sempre mercoledì alle 21, è stata invece affidata a un altro olandese, Serdar Gozubuyuk. Sotto la sua direzione le italiane hanno raccolto 7 vittorie su 10 gare: Brommapojkarna-Torino 0-3, EL '14-15; Midtjylland-Napoli 1-4, EL '15-16; Sassuolo-Stella Rossa 3-0, EL '16-17; Slovan Liberec-Fiorentina 1-3, EL '16-17; Austria Vienna-Milan 1-5, EL '17-18; Friburgo-Juve 0-2, EL '22-23; Braga-Napoli 1-2, CL '23-24; Salisburgo-Inter 0-1, CL '23-24. Tre, invece, le sconfitte, due delle quali rimediate proprio dalla Lazio e sempre in trasferta: 4-1 con l'Eintracht nell'Europa League 2018-19 e 2-1 col Porto, ancora in Europa League, stagione 2021-22. Curioso il fatto che il terzo precedente negativo riguardi l'altra squadra della Capitale, la Roma, battuta 2-1 dal Bodo/Glimt nella Conference 2021-22.