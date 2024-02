Calcio: Champions. Thuram 'Griezmann? Lo affronteremo di squadra'

"Con l'Atletico bellissima partita, in campo per vincere" MILANO (ITALPRESS) - "L'Atletico è una squadra che si difende bene, palleggia anche molto bene, ha attaccanti forti come Memphis, Morata, Griezmann, dovremo stare attenti anche alle ripartenze. Sarà una bellissima partita domani ma ci concentriamo su di noi, dobbiamo essere seri, lavorare come abbiamo fatto sin dall'inizio della stagione e giocare una grande partita. Entreremo in campo per vincerla e poi vedremo a Madrid.

Ma al momento la più importante è quella di domani". Così Marcus Thuram, alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions fra Inter e Atletico Madrid. "Griezmann? É un giocatore incredibile ma i problemi si risolvono lavorando di squadra", dice sul suo connazionale l'attaccante francese, che non ci ha messo molto a inserirsi ("sto bene qua, c'è un bel gruppo, siamo amici anche fuori dal campo ed è bellissimo essere in una squadra così") e che ha trovato una grande intesa con Lautaro Martinez. "Lautaro è uno dei migliori se non il miglior attaccante del mondo, è facile giocare accanto a lui, conosciamo le caratteristiche l'uno dell'altro e lavoriamo insieme per aiutare la squadra". Thuram non si accontenta ("devo migliorare dappertutto") ma ammette che "è una stagione che per il momento sta andando bene, speriamo continui così. Il miglior pregio di Inzaghi? È molto franco, ti dice le cose quando deve dirtele".