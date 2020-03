Calcio: Chievo esonera Marcolini, Aglietti nuovo tecnico

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Il Chievo ha esonerato il tecnico Michele Marcolini, affidando la prima squadra ad Alfredo Aglietti. A determinare il cambio della conduzione tecnica è stata ieri la sconfitta casalinga contro il Livorno, ultimo in classifica. In una nota i l club veneto ringrazia "Marcolini per il lavoro svolto con impegno, serietà e correttezza professionale, e il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera". Il nuovo tecnico Aglietti vanta 10 presenze e 2 gol con la maglia gialloblù nella stagione 1999/2000. Nella sua nuova avventura sarà affiancato da César, altro ex gialloblù con 50 presenze e 5 gol in quattro stagioni. (ANSA).