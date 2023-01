Calcio: Chiffi arbitra Salernitana-Napoli, Juve-Atalanta a Marinelli

Il fischietto di Padova designato per il derby campano di sabato ROMA (ITALPRESS) - Sarà Daniele Chiffi a dirigere Salernitana-Napoli, derby campano in programma sabato alle 18 e valido per la 19esima giornata di Serie A. Insieme al fischietto della sezione di Padova, impegnati all'Arechi gli assistenti Mokhtar e Palermo, il quarto ufficiale di gara Volpi e gli arbitri Var Nasca e Massa. Domenica sera scontro diretto per l'Europa tra Juventus e Atalanta. Designato per il match dell'Allianz Stadium l'arbitro Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Con lui i guardalinee Imperiale e Valeriani, il quarto uomo Orsato e, alla Var, Massa e Giua.SERIE A - 19^ GIORNATA - 22/01 Verona - Lecce (21/01, ore 15) arbitro: La Penna di Roma Salernitana - Napoli (21/01, ore 18) arbitro: Chiffi di Padova Fiorentina - Torino (21/01, ore 20.45) arbitro: Dionisi di L'Aquila Sampdoria - Udinese (ore 12.30) arbitro: Mariani di Aprilia Monza - Sassuolo (ore 15) arbitro: Prontera di Bologna Spezia - Roma (ore 18) arbitro: Sozza di Seregno Juventus - Atalanta (ore 20.45) arbitro: Marinelli di Tivoli Bologna - Cremonese (23/01, ore 18.30) arbitro: Marchetti di Ostia Lido Inter - Empoli (23/01, ore 20.45) arbitro: Rapuano di Rimini Lazio - Milan (24/01, ore 20.45) arbitro: Di Bello di Brindisi- foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/glb/red 19-Gen-23 12:19