Calcio: Cioffi 'L'Udinese sta bene e con la Lazio lo dimostrerà'

"La mentalità che voglio trasmettere è giocare per vincere, a prescindere dalla condizione in classifica" UDINE (ITALPRESS) - "Siamo concentrati e motivati. Ricerchiamo il coraggio, ma la squadra lo ha sempre avuto". Gabriele Cioffi sprona la sua squadra e assicura che il gruppo ha grande voglia di riscatto, nonostante la sfida dell'Olimpico con la Lazio di lunedì non sia delle più semplici. "La squadra ha toppato un tempo della partita col Genoa, il secondo l'ha giocato bene nonostante fosse in dieci - ha sottolineato il tecnico bianconero -. Con la Salernitana la ripresa è stata condizionata da un'ingenuità, ma la squadra ha mostrato ancora di essere presente malgrado l'inferiorità numerica. Gli errori fatti non sono stati sottovalutati, ma stiamo bene e ne daremo conferma lunedì".

Un rientro importante, in vista di questo rush finale è quello di Pereyra "che si è allenato tutta la settimana. Domani parlerò con lui e capiremo meglio come sta. Ha caratteristiche particolari, è un catalizzatore per la squadra e la motiva. È stata un'assenza più in termini di pensiero e di lettura, è sulla via del ritorno e lo riabbracceremo. Non sto dicendo che chi ha giocato al suo posto abbia fatto male, ha solo qualità diverse". Cioffi, però, dovrà fare a meno di Walace, per squalifica: "E' un'assenza pesante, ma sono convinto che chi lo sostituirà farà una grande partita. Zarraga è un'opzione, tutto dipende da quanto e dove è possibile utilizzare il Tucu". Per l'unici iniziale, quindi ancora qualche dubbio: "Col Genoa ho visto Kristensen in confusione, qualche volta a un giocatore giovane fa bene rimanere a sedere in panchina, la famosa 'cura del legno' - ha ammesso Cioffi -. L'ho visto bene in settimana, cosciente. Ci dormirò su un'altra notte e poi prenderò la decisione. Kristensen viene da un campionato differente con pressioni differenti, standard di allenamento e abitudini di vita diversi". Infine, sui biancocelesti il tecnico dell'Udinese ha concluso: "Un'avversaria con calciatori che stanno insieme da tre anni, giocano a memoria e hanno delle costanti rodate. Chiunque scenda in campo sono campioni, le loro assenze sono relative. Le partite vanno vinte tutte, o per arrivare in alto o per staccarsi dal fondo. La mentalità che voglio trasmettere è giocare per vincere, a prescindere dalla condizione in classifica che non ci appartiene e dalla quale vogliamo toglierci immediatamente". - Foto: Ipa Agency - (ITALPRESS). xd6/ari/red 09-Mar-24 15:08 .