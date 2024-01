Calcio: Cioffi, nella ripresa pensavo a tutto fuorché a perdere

(ANSA) - UDINE, 07 GEN - "La rete del vantaggio della Lazio nel primo tempo ci ha fatto spegnere l'entusiasmo dopo una bella partenza. Nella ripresa, dopo il pareggio, a tutto pensavo fuorché a perdere la partita". Lo ha detto Gabriele Cioffi, in conferenza stampa, commentando la sconfitta interna con la Lazio.

"La loro è una squadra sorniona e mi resta l'amaro in bocca per questa sconfitta - ha aggiunto - dal momento che mi sarebbe stato stretto persino in pareggio: ho visto comunque un avversario in grado di recuperare posizioni e di giocarsela per la Champions". "Samardzic è rimasto in panchina tutta la gara per scelta tecnica - ha concluso il tecnico - non c'entra il mercato, si sta allenando benissimo, ma ho deciso così. E anche nel finale ho fatto altre scelte per cercare di mettere elementi offensivi". (ANSA). .