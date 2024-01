Calcio: Cioffi 'Sana rabbia dopo ko con Lazio, a Firenze per far punti'

"La Fiorentina è battibile come tutte le squadre" UDINE (ITALPRESS) - "La settimana è cominciata con sana rabbia per la sconfitta con la Lazio". E' un'Udinese a caccia di riscatto quella che sfiderà domani pomeriggio alle 18 la Fiorentina al Franchi. Un anno e mezzo fa i friulani si imposero per 4-0: "Non so se è stata la mia partita più bella ma mi ha dato grande soddisfazione. È però una gara al participio passato di vincere, cioè vinta. E io penso al futuro". Cioffi potrà nuovamente fare affidamento di Keinan Davis e Brenner oltre al rientrante Jordan Zemura: "Col rientro di tre giocatori importanti la competizione è più alta e l'allenamento è più forte. Sono animali da partita, direi che al momento Davis ha una mezz'ora e Brenner dieci minuti". In porta partirà ancora dal 1' Maduka Okoye, mentre, come è naturale che sia, Lautaro Giannetti dovrà aspettare ancora un po'.

"Mi è piaciuto molto, è stata una sorpresa - ha sottolineato Cioffi -. Nonostante venga da un mese fermo ha sofferto solo leggermente, ma è come se si fosse sempre allenato con noi. È cattivo, deciso e intelligente nelle letture. Deve aspettare il giro della ruota, perché ad oggi i difensori stanno facendo bene". Tutto praticamente deciso per la formazione da mandare in campo: "Arrivare a poco più di 24 ore dalla partita senza le idee chiare sarebbe un problema - dice Cioffi -. Il dubbio nasce quando non ci sono segnali forti, ma ne ho ricevuti da tutti, anche chi non rientra tra le prime scelte. Pereyra? Non facciamo calcoli sulla diffida, c'è da far punti". Parole di stima anche per l'avversario pari ruolo, Vincenzo Italiano: "In tre anni è stato un crescendo di mentalità e atteggiamento. C'è un lavoro importante che si crea con i risultati, mi aspetto una partita difficilissima in un ambiente caldo e molto euforico. La Fiorentina è battibile come tutte le squadre, andiamo là per far punti e lo stesso faranno loro. Onore a chi avrà più coraggio e più occasioni per farlo". Le sirene di mercato non distraggono i pezzi pregiati a disposizione dell'allenatore. "Sarei un bugiardo se negassi che hanno un suo peso, perché un ragazzo ha piacere di leggere il suo nome sul giornale e sentirsi desiderato. Ma non è questo il caso: Nehuen Perez sta facendo prestazioni importanti, per le ambizioni che ha sa benissimo che non può mollare un centimetro. Per Lazar Samardzic vale lo stesso. Il giochino è semplice: se giochi bene vieni comprato, se giochi male no. Sono certo che faranno il massimo per l'Udinese". - Foto: Ipa Agency - (ITALPRESS). xd6/ari/red 13-Gen-24 15:34 .