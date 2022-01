Calcio: Cioffi 'Siamo un gruppo compatto, inutile piangersi addosso'

"Cambi? È tutto in divenire, domani valuteremo la situazione" UDINE (ITALPRESS) - Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese, non vuole distrazioni in vista del match in trasferta di domani, contro il Genoa. Il gruppo bianconero è reduce dal ko in Coppa Italia contro la Lazio e sta recuperando, via via, dopo il Covid-19, diversi giocatori. "La condizione fisica era una grande incognita. A mio avviso si è vista in campo grande collaborazione, senso di sacrificio e lucidità nel leggere i momenti, perché sicuramente non eravamo al 100 per 100", ha detto l'allenatore dei friulani, ai microfoni di Udinese TV. "Cambi? Non è cambiato niente dalla partita conto l'Atalanta. È tutto in divenire, domani valuteremo la situazione e faremo le nostre scelte", ha precisato Cioffi. "Staff, giocatori e società sono uniti in un blocco compatto. Piangersi addosso non porta punti e siccome noi vogliamo punti abbiamo deciso di accettare la situazione e affrontare le gare a testa alta", ha continuato l'allenatore dll'Udinese, che non vuole alibi per via del Coronavirus. "Benkovic e Pablo Marì sono due giocatori di spessore, con livelli di condizione diversa, sono entrambi dei valori aggiunti. Avranno bisogno di tempi diversi ma noi non possiamo aspettare nessuno quindi loro sanno di dover essere pronti, vogliono essere pronti e sanno che la disponibilità deve essere massimale", ha detto ancora Cioffi, a proposito dei nuovi arrivati. "Tutte le partite sono delicate. Non abbiamo energie per pensare a quello che è il Genoa e a quello che sarà il suo allenatore. Le energie sono focalizzate su di noi, sul blocco compatto che vogliamo essere, sulla mentalità che abbiamo creato. Ogni volta che mettiamo piede in campo vogliamo il massimo da noi stessi e dal risultato", ha concluso il tecnico dell'Udinese. (ITALPRESS). pdm/com 21-Gen-22 17:30