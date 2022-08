Calcio: Cioffi 'Siamo in crescita, Atalanta squadra di grande livello'

"Dobbiamo confermare i segnali che sono arrivati nel match contro il Bologna".VERONA (ITALPRESS) - "Quella di domani sarà una sfida difficile: l'Atalanta è una squadra di grande livello, molto fisica e con qualità. Parliamo di una società che cresce e che investe ormai da anni sul mercato: la loro rosa è ricca di giocatori importanti e di alto livello. Ho detto ai ragazzi che per noi sarà 'la partita': dovremo essere bravi a confermare i segnali che sono arrivati nel match contro il Bologna". Così, alla vigilia della sfida di campionato, in casa, contro gli orobici, il tecnico del Verona, Gabriele Cioffi. "Nella sfida giocata al Dall'Ara penso che siamo riusciti a trovare la giusta strada, quella da perseguire. Si tratta della strada lungo la quale dobbiamo adesso continuare a lavorare duramente, sempre con umiltà. È cambiata la nostra mentalità, siamo stati più aggressivi: ora bisogna continuare così", ha proseguito l'allenatore del team veneto. "Credo che uno dei miei compiti sia quello di riuscire a interpretare sia le caratteristiche che i bisogni dei miei giocatori e metterli nelle migliori condizioni possibili per permettere loro di esprimere le loro qualità. Il mercato? Penso debbano arrivare ancora un paio di profili ma i nostri obiettivi per questi ultimi giorni di mercato sono chiari. Io sono soddisfatto dei ragazzi che sono arrivati. Cabal è un ottimo prospetto, credo molto in lui, anche se ha bisogno di tempo: viene dal campionato colombiano, che è finito un mese fa, non è ancora in condizione. Hien è un profilo europeo, è un giocatore di livello, molto forte, che siamo riusciti a strappare alla concorrenza. Kallon, come Cabal, è un giovane di prospettiva che ha caratteristiche differenti rispetto agli attaccanti che avevamo a disposizione finora", ha continuato Cioffi. "La salvezza va costruita prima di tutto sulla squadra. I gol verranno da tutti i nostri attaccanti che hanno la mia piena fiducia e la stanno ripagando, giorno dopo giorno. Terracciano? Filippo sarà la mia prima scelta nel caso in cui Davide Faraoni non sia disponibile domani. Ho molta fiducia in lui così come in Coppola. Sono due giocatori giovani, che però sono pronti per giocare: chiaramente ognuno dovrà fare esperienza ma sono senza dubbio ragazzi di prospettiva. Doig e Hongla? Josh è recuperato, stiamo iniziando a vedere le sue qualità in campo; mentre Martin penso sia un giocatore rigenerato. Lo scorso anno ha giocato poco, andava aspettato: lo vedo in crescita. Entrambi hanno la mia fiducia, così come tutti i loro compagni", ha detto ancora l'allenatore del Verona. Chiusura sugli infortunati: "Ceccherini e Dawidowicz sono recuperati e saranno a disposizione; per quanto riguarda Faraoni, invece, decideremo domani". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/com 27-Ago-22 15:53