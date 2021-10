Calcio: Colantuono 'Potevamo pareggiare, corsi pochi rischi'

"Speriamo che questa buona gara ci possa dare più consapevolezza" SALERNO (ITALPRESS) - "Speriamo che questa gara ci possa dare più consapevolezza, è stata una buona partita. Il Napoli ci ha costretto ad abbassarci e l'ha preparata bene. Non abbiamo rischiato quasi nulla e nel secondo tempo potevamo pareggiarla: non ricordo grandi parate del nostro portiere. Io spero che i ragazzi prendano fiducia da questa prova. E' un peccato perché da queste partite a volte devi saper tirare fuori il risultato. E' stata una gara molto dispendiosa a livello fisico, abbiamo cercato di limitare Koulibaly". Queste le parole dell'allenatore della Salernitana, Stefano Colantuono, dopo la sconfitta contro il Napoli. Sulla lotta per la salvezza: "Noi siamo aggrappati alla classifica e vogliamo rimanere vivi. Siamo riusciti a capire che le partite vanno giocate tutte. Ora ci aspetta un'altra trasferta proibitiva contro la Lazio, ma la prepareremo nel dettaglio come abbiamo fatto con questa". "Ribery? Ha una grande leadership, che si porta dietro dalla sua storia. Speriamo che il Signore ce lo conservi a lungo", conclude Colantuono. (ITALPRESS). spf/pdm/red 31-Ott-21 20:42