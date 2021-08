Calcio: colpo Cagliari, è fatta per Keita Baldè

(ANSA) - CAGLIARI, 31 AGO - Una sorpresa per l'attacco del Cagliari: arriva a titolo definitivo Keita Baldé Diao. Per il giocatore senegalese ex di Lazio, Inter e Sampdoria un contratto triennale. La conferma arriva direttamente dal presidente del club sardo, Tommaso Giulini, che ha pubblicato l'indizio della bandiera del Senegal su Twitter. Senegalese, classe 1995, Keita arriva dal Monaco, ma ha disputato l'ultima stagione con la Sampdoria con 25 presenze e sette gol. Un acquisto inaspettato: la trattativa è stata tenuta segreta fino all'ultimo. Poi la notizia lanciata sui social da Giulini. (ANSA).