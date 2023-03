Calcio: Conference. Dabanovic arbitra Fiorentina, Zug per la Lazio

Arbitro montenegrino per il match dei viola in casa del Sivasspor, sloveno per i biancocelesti in Olanda NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Designati gli arbitri per le gare valide per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League, in programma giovedì 16 marzo. La prima italiana in campo sarà la Fiorentina, alle 18.45 impegnata in Turchia sul campo del Sivasspor dopo l'1-0 con cui i viola si imposero all'andata al Franchi. A dirigere l'incontro sarà il montenegrino Nikola Dabanovic che avrà come assistenti i connazionali Vladan Todorovic e Srdan, mentre Miloš Boškovic sarà il quarto ufficiale di gara. Alla Var i tedeschi Harm Osmers e Katrin Rafalski. Alle 21 AZ Alkmaar-Lazio (all'andata 2-1 per gli olandesi all'Olimpico) che sarà diretta dallo sloveno Matej Zug. Con lui i connazionali Matej Žunic e Manuel Vidali come guardalinee, Asmir Sagrkovic quarto uomo, quindi alla Var Rade Obrenovic e Nejc Kajtazovic. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/red 14-Mar-23 13:02