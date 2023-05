Calcio: Conference. Del Cerro Grande arbitro finale Fiorentina-West Ham

Ha diretto i viola in occasione del 4-0 al Braga NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - La Uefa ha designato Carlos del Cerro Grande per dirigere il 7 giugno alla Eden Arena di Praga la finale di Conference League fra Fiorentina e West Ham. Internazionale dal 2013, per il 47enne spagnolo si tratta della prima finale europea della carriera. Con lui gli assistenti di linea Pau Cebrian Debis e Guadalupe Porras Ayuso (riserva Diego Barbero Sevilla), il quarto uomo Jesus Gil Manzano, mentre al Var sono stati scelti gli spagnoli Juan Martínez Munuera e Alejandro José Hernandez Hernandez oltre al portoghese Tiago Bruno Lopes Martins.

Del Cerro Grande ha un solo precedente con i viola, la vittoriosa trasferta di Braga (4-0) nell'andata dei play-off giocata lo scorso febbraio. Nel complesso il suo bilancio con le squadre italiane è di 9 vittorie (Ludogorets-Inter 0-2, EL '19-20; Inter-Bayer Leverkusen 2-1, EL '19-20; Young Boys-Roma 1-2, EL '20-21; Liverpool-Atalanta 0-2, CL '20-21; Ajax-Atalanta 0-1, CL '20-21; Napoli-Legia 3-0, EL '21-22; Olympiacos-Atalanta 0-3, EL '21-22; Napoli-Liverpool 4-1, CL '22-23; Braga-Fiorentina 0-4, Conference '22-23); cinque pareggi (Ajax-Juve 1-1, CL '18-19; Liverpool-Napoli 1-1, CL '19-20; Lazio-Galatasaray 0-0, EL '21-22; Leicester-Roma 1-1, Conference '21-22; Inter-Benfica 3-3, CL '22-23); e quattro sconfitte (Salisburgo-Napoli 3-1, EL '18-19; Porto-Juve 2-1, CL '20-21; ManUtd-Roma 6-2, EL '20-21; Juve-Psg 1-2, CL '22-23). - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/red 22-Mag-23 15:30 .