Calcio: Conference. Rumsas arbitro Maccabi Haifa-Fiorentina

È la prima volta che i viola incrociato il fischietto lituano NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - La Uefa ha designato Donatas Rumsas per dirigere giovedì, alle 21 a Budapest, Maccabi Haifa-Fiorentina, andata degli ottavi di Conference League. Prima volta con i viola per il fischietto lituano, che con le italiane vanta un solo precedente: la vittoria della Lazio a Glasgow col Celtic per 2-1 durante la fase a gironi della Champions in corso. Con Rumsas i connazionali Aleksandr Radius e Dovydas Suziedelis, il quarto uomo Robertas Valikonis e al Var gli inglesi David Coote e Stuart Attwell. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). glb/red 05-Mar-24 11:20