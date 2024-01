Calcio: Coppa Italia.Cagliari,turnover per la sfida del Meazza col Milan

Ranieri preferisce far riposare alcuni titolari in vista del match-salvezza con il Lecce CAGLIARI (ITALPRESS) - Largo all'ampio turnover per il Cagliari, in vista dell'ottavo di Coppa Italia di domani (ore 21) al Meazza col Milan. L'aveva già anticipato Claudio Ranieri sabato pomeriggio, nella conferenza stampa a seguito dello 0-0 con l'Empoli: "A Milano giocherà chi ha giocato di meno, mi tengo freschi quelli che voglio utilizzare a Lecce", la sua valutazione, dando quindi priorità allo scontro salvezza in campionato in programma sabato alle 18 al Via del Mare.

E la conferma arriva dai convocati: gli acciaccati Tommaso Augello, Jacopo Desogus e Nahitan Nández restano in Sardegna per proseguire il loro lavoro personalizzato, mentre Alberto Dossena, Leonardo Pavoletti e Matteo Prati saltano la trasferta per avere un turno di riposo. C'è invece la prima chiamata stagionale per Elio Capradossi, che ha superato una lunga serie di problemi fisici e domani andrà in panchina. In campo la certezza è Zito Luvumbo: l'Angola ha concesso al Cagliari di averlo a disposizione per questa partita prima di andare in Coppa d'Africa. Poi spazio a chi ha avuto meno minutaggio. Fra gli indiziati il portiere Boris Radunovic, i difensori Adam Obert e Mateusz Wieteska, i centrocampisti Ibrahim Sulemana e Alessandro Deiola e in attacco potrebbe avere un'ultima prova d'appello (anche in ottica mercato): il fin qui molto deludente Andrea Petagna. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). col/ari/red 01-Gen-24 19:15 .