Calcio: Coppa Italia. Designazioni arbitrali, a Napoli terna femminile

A dirigere il match tra azzurri e Cremonese sarà Ferrieri Caputi, assistenti donne ROMA (ITALPRESS) - Per la prima volta nella storia, una terna tutta al femminile arbitrerà una partita maschile. Domani, in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese, al 'Maradona' fischierà Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, coadiuvata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trascatti. Di Bello quarto uomo, Marini al Var e Muto all'Avar. Designati invece per le tre gare di giovedì Andrea Colombo di Como per Atalanta-Spezia (ore 15), Niccolò Baroni di Firenze per Lazio-Bologna (18) e Ivano Pezzuto di Lecce per Juventus-Monza (21). - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/red 16-Gen-23 13:36