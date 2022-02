Calcio: Coppa Italia. Di Bello arbitro Inter-Roma, a Sozza Milan-Lazio

Fabbri per Atalanta-Fiorentina, Marinelli per Juventus-Sassuolo.ROMA (ITALPRESS) - Sarà Marco Di Bello, della sezione arbitrale di Brindisi, il direttore di gara di Inter-Roma, primo match dei quarti di finale di Coppa Italia, in scena domani sera, alle 21. Lo ha reso noto l'Aia. Questi, invece, gli arbitri delle altre sfide che valgono un posto in semifinale: Simone Sozza di Seregno per Milan-Lazio (mercoledì 9 febbraio, alle 21); Michael Fabbri di Ravenna per Atalanta-Fiorentina (giovedì 10 febbraio, alle 18); Livio Marinelli di Tivoli per Juventus-Sassuolo (giovedì 10 febbraio, alle 21). (ITALPRESS). pdm/com 07-Feb-22 13:10