Calcio: Coppa Italia, Ferrieri Caputi dirigerà Sampdoria-Reggina

Tutte le designazioni dei 32esimi di finale, Torino-Palermo a Ghersini ROMA (ITALPRESS) - Ecco le designazioni arbitrali per i trentaduesimi della Coppa Italia in programma fra venerdì 5 agosto e lunedì 8 agosto. Sampdoria-Reggina è stata affidata a Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, Udinese-Feralpisalò a Francesco Cosso di Reggio Calabria, mentre Lecce-Cittadella a Gianpiero Miele di Nola. Spezia-Como sarà diretta da Francesco Meraviglia di Pistoia, Empoli-Spal è stata affidata invece a Manuel Volpi di Arezzo. A Davide Ghersini della sezione di Genova Torino-Palermo, Verona-Bari a Niccolò Baroni di Firenze, Salernitana-Parma a Ivano Pezzuto di Lecce e, infine, Monza-Frosinone a Marco Serra di Torino, il derby emiliano Modena-Sassuolo a Gianluca Aureliano di Bologna, Cremonese-Ternana ad Antonio Giua della sezione di Olbia mentre Bologna-Cosenza sarà diretta da Giacomo Camplone di Pescara. Questo il quadro completo:TRENTADUESIMI DI FINALE Cagliari - Perugia (05/08, ore 17.45) arbitro: Gualtieri di Asti (Sechi-Niedda) Udinese - Feralpisalò (05/08, ore 18) arbitro: Cosso di Reggio Calabria (Baccini-Miniutti) Lecce - Cittadella (05/08, ore 21) arbitro: Miele di Nola (Mastrodonato-Fiore) Sampdoria - Reggina (05/08, ore 21.15) arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno (Liberti-Rossi C.) Pisa - Brescia (06/08, ore 17.45) arbitro: Gariglio di Pinerolo (Costanzo-Gualtieri C.) Spezia - Como (06/08, ore 18) arbitro: Meraviglia di Pistoia (Imperiale-Berti) Empoli - Spal (06/08, ore 21) arbitro: Volpi di Arezzo (Miele D.-Zingarelli) Torino - Palermo (06/08, ore 21.15) arbitro: Ghersini di Genova (Alassio-Mokhtar) Venezia - Ascoli (07/08, ore 17.45) arbitro: Paterna di Teramo (Marchi-Ricci) Verona - Bari (07/08, ore 18) arbitro: Baroni di Firenze (Trinchieri-Ceccon) Salernitana - Parma (07/08, ore 21) arbitro: Pezzuto di Lecce (Passeri-Politi) Monza - Frosinone (07/08, ore 21.15) arbitro: Serra di Torino (Bresmes-Longo F.) Genoa - Benevento (08/08, ore 17.45) arbitro: Colombo di Como(Vecchi-Vono) Modena - Sassuolo (08/08, ore 18) arbitro: Aureliano di Bologna (Cipressa-Vigile) Cremonese - Ternana (08/08, ore 21) arbitro: Giua di Olbia (Scatragli-Trasciatti) Bologna - Cosenza (08/08, ore 21.15) arbitro: Camplone di Pescara (Massara-Cortese) - Foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). xd6/glb/red 01-Ago-22 17:40