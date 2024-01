Calcio: Coppa Italia. Razzismo, chiusi 1 turno settori tifosi Lazio

Ammende anche per la società biancoceleste e la Roma ROMA (ITALPRESS) - Il giudice sportivo di serie A, Alessandro Zampone, in merito al derby di Coppa Italia giocato mercoledì, ha sanzionato per cori razzisti la Lazio con l'obbligo di disputare una gara con i settori "Curva Nord", "Distinti Nord, Est e Ovest" privi di spettatori. In particolare, si legge nel dispositivo, sono stati rilevati "beceri e insultanti ululati di discriminazione razziale" nei confronti di Lukaku, con "tali gravi manifestazioni di discriminazione razziale, percepite da tutti e quattro i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell'impianto, che provenivano dal 90% dei 16.

000 occupanti i predetti settori". Il lancio invece di bottigliette - una delle quali ha colpito Bove -, fumogeni e petardi, "considerata la gravità dei fatti violenti e il grave pericolo per l'incolumità fisica di una o più persone che ne è conseguito", ha portato il giudice sportivo a infliggere un'ammenda di 50 mila euro con diffida nei confronti della Lazio e di 15 mila euro alla Roma. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). glb/red 12-Gen-24 14:23 .