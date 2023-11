Calcio: Coppa Italia per tornare a vincere, Dionisi 'Ma occhio a Spezia'

Il Sassuolo vuole conquistarsi l'ottavo contro l'Atalanta SASSUOLO (MODENA) (ITALPRESS) - Il Sassuolo senza vittorie da un mese (27 settembre colpo a San Siro con l'Inter) prova e riprendere il filo con la Coppa Italia, che domani porta al Mapei Stadium lo Spezia. In palio c'è la sfida di Bergamo con l'Atalanta di inizio gennaio che Alessio Dionisi vuole conquistare. "In questo inizio di stagione - le sue parole - abbiamo avuto alti e bassi. La gara con la Lazio è stato un basso e ne abbiamo parlato, l'ultima col Bologna invece è stata positiva. Abbiamo commesso degli errori e li abbiamo pagati a caro prezzo perché abbiamo concesso poco e siamo passati in svantaggio.

Domani vogliamo dare continuità a quanto fatto. Ci giochiamo una partita da dentro o fuori e l'obiettivo è andare al turno successivo". Lo Spezia sta stentando in campionato pur se partita fra le favorite per il ritorno in A. "Lo Spezia è da rispettare - avvisa Dionisi - non scordiamo che il primo turno di Coppa dell'anno scorso lo abbiamo perso giocando con una squadra di Serie B, il Modena. Si pareggiano i valori in queste partite, poi se sei bravo ad approcciarla, a giocarla, ad accettare le difficoltà che in ogni gara ci sono, è normale che poi i valori possono emergere. Lo Spezia è una squadra forte che sta vivendo un momento un po' così, ma ne verranno fuori perché sono una squadra di valore". Sulla formazione il tecnico non dà indicazioni ma il turnover sarà più che ampio. "Chi giocherà domani - conclude - è una conseguenza di chi merita di giocare, di chi ha trovato meno minutaggio ma quando lo ha trovato ha dimostrato di essere utile a questa squadra. Terrò in considerazione tutto, anche che lunedì rigiocheremo in campionato, che c'è qualcuno che ha giocato poco e merita di giocare ma soprattutto che vogliamo passare il turno". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ds/glb/red 01-Nov-23 13:40 .