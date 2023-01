Calcio: Cremonese. Alvini 'Ora fare il massimo nelle gare che restano'

"La squadra dal punto di vista fisico ha lavorato forte".CREMONA (ITALPRESS) - "La squadra dal punto di vista fisico ha lavorato forte, ma credo che tutte possano dire altrettanto. Per quanto ci riguarda in questo mese abbiamo intrapreso un percorso per cercare di migliorare i difetti emersi nella prima parte del campionato sia nella fase difensiva, sia in quella offensiva. È stato fatto un percorso lungo, di grande lavoro. La squadra è consapevole che non può più permettersi gli errori commessi in passato. Ora non è tempo di discorsi: c'è da fare il massimo in queste 23 partite che restano". Il tecnico della Cremonese Massimiliano Alvini fissa gli obiettivi della squadra in vista della ripresa del campionato che vedrà i grigiorossi affrontare la Juventus di Max Allegri. "È una grande squadra. Quello che mi sento di sottolineare è che è offensivo sentirsi dire che siamo saliti in Serie A per fare una gita. È offensivo per una società che investe come quella del Cavalier Arvedi. È offensivo anche per me, per i calciatori. Noi in Serie A cercheremo di far di tutto per salvarci, se non ci riusciremo ognuno si prenderà le proprie responsabilità. Nessuno potrà però toglierci il sogno di provare fino all'ultimo secondo a raggiungere il nostro obiettivo. Ce la siamo sempre giocata, abbiamo sbagliato atteggiamento solo contro la Lazio, per il resto ci siamo sempre stati. E sono certo che ci saremo anche domani, contro la Juve. Vogliamo salvarci, ci vogliamo provare. Mi sento un allenatore di Serie A, pronto, in un percorso di maturazione, che può fare grandi cose qui a Cremona". In questa nuova fase potrebbero trovare più spazio giocatori come Hendry e Buonaiuto. "Per entrambi c'è stato spazio: Hendry ha avuto il massimo dello spazio possibile, considerando che è arrivato l'ultimo giorno di mercato e poi è rimasto fuori un mese e mezzo per l'infortunio rimediato mentre era in Nazionale. Quando c'è stato ha trovato spazio. È considerato. Così come Buonaiuto, che non sempre è partito tra i titolari ma è sempre stato a disposizione, ed è nella mia piena considerazione. Ogni allenatore fa le sue scelte, io faccio le mie e sono fatte per il bene della Cremonese". In molti sostengono che il campionato dopo questa lunga sosta ripartirà da zero. "Non si parte da zero, noi abbiamo 6 punti da recuperare per la salvezza e vogliamo recuperare quel gap. Sarà un campionato diverso, ci sono 23 partite, 69 punti in palio. Dobbiamo recuperare un gap importante e vogliamo fare di tutto per colmarlo. Vogliamo fare un'impresa e salvarci. Il mercato aperto, per tutti noi allenatori, è una variabile difficile. A nessuno di noi piace tanto. Io, però, mi fido ciecamente della società: la società si fida di me, io mi fido di loro. A me interessa il quotidiano, e il lavoro sul campo. Dessers? Sono certo che Cyriel farà una seconda parte di campionato importante. Ha delle qualità, lo stiamo capendo meglio, lui sta capendo meglio il calcio italiano". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). gm/red 03-Gen-23 14:14