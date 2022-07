Calcio: Cremonese. Braida 'Serie A dura, lavoriamo per la salvezza'

Il consulente strategico del club grigiorosso "Ce la metteremo tutta" CREMONA (ITALPRESS) - "La Cremonese mancava in serie A da tanti anni, è un campionato molto duro, impegnativo, dobbiamo mettercela tutta, fare il possibile per mettere tutte quelle risorse e quell'esperienza che abbiamo in società per ottenere la salvezza". Ariedo Braida, consulente strategico per il club grigiorosso, è consapevole delle difficoltà che attendono la squadra di Alvini. "Il difficile arriva adesso - continua ai microfoni de 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento - Allestire una squadra importante, che possa competere per rimanere nella categoria non è facile. Ci proveremo, ce la metteremo tutta con tanta serenità e umiltà. Mi auguro che alla fine raggiungere questo traguardo possa essere possibile". In serie A ritroverà da avversario Galliani, ad del Monza. "Abbiamo una grande amicizia, siamo come fratelli e questo rimarrà per tutta la vita. La nostra storia la si conosce ma possiamo essere ancora utili a questo calcio". Da Braida poi una battuta sulla situazione del Barcellona: "Stanno pagando gli errori macroscopici del passato, fatti con acquisti scellerati a cifre iperboliche". Infine sull'imminente rinnovo di Ibra col Milan chiosa: "L'età non conta, conta se sei bravo o meno bravo. Dicono che devono giocare i giovani ma solo quelli bravi". - Foto Image - (ITALPRESS). xd6/glb/red 18-Lug-22 14:04