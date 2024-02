Calcio: crollo Firenze. Empoli-Fiorentina, esposti striscioni tifosi

Due striscioni che fanno riferimento a quanto avvenuto venerdì scorso in un cantiere a Firenze.FIRENZE (ITALPRESS) - Due striscioni che fanno riferimento a quanto avvenuto venerdì scorso in un cantiere in via Mariti a Firenze, con la morte di quattro operai, e al ferimento di altri tre, sono stati esposti nell'immediato pre gara della gara di campionato in corso allo stadio Castellani di Empoli fra la squadra azzurra toscana e la Fiorentina.

I tifosi empolesi hanno mostrato uno striscione con scritto:"Basta morti sul lavoro, basta vittime innocenti", mentre nel settore ospiti è stato innalzato uno striscione recante la scritta:"Morire di lavoro non può essere accettato, ma in nome del profitto tutto è giustificato. Basta".