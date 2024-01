Calcio: D'Aversa 'Genoa in casa come una big', Strefezza ai saluti

Rientrati i tre giocatori impegnati in coppa d'Africa LECCE (ITALPRESS) - Lecce in campo in Liguria per il lunch match del 22esimo turno di Serie A. I salentini saranno ospiti del Genoa di Gilardino, una formazione di cui mister D'Aversa non si fida. "La squadra che affrontiamo ha fatto un percorso importante, soprattutto nel proprio stadio - avverte - Al Ferraris ha messo in difficoltà grandi squadre. Non ha una struttura da grande squadra, ma è comunque un impegno difficoltoso. Bisogna ragionare sulle nostre qualità, è un campionato molto equilibrato. Bisogna ragionare sul percorso, sul lavoro. Possiamo migliorare alcuni aspetti, ma questo fa parte del nostro lavoro".

Dalla Coppa d'Africa, intanto, sono arrivate buone notizie, con l'eliminazione alla fase a gironi dei tre giallorossi impegnati: "Rafia oggi si è allenato con noi e Banda ci raggiunge a Genova. È impensabile possano partire dall'inizio. Ho parlato con Hamza per ragionare sul suo minutaggio". Non sarà della partita Strefezza, ormai destinato all'addio. Il laterale offensivo, ma anche capitano del Lecce, è prossimo ad accettare l'offerta del Como, club militante in Serie B che verserà nelle casse della società salentina 5 milioni di euro. "Apprendiamo che il nostro capitano è in uscita; abbiamo altri esterni: quattro più Oudin che può giocare lì. Con lui posso ragionare sia per impiegarlo come esterno sia come centrocampista. Anche contro la Juve da esterno ha fatto bene, così come aveva fatto una grande partita contro la Lazio". D'Aversa ha parlato anche di Gonzalez: "È un giocatore di qualità e nel suo percorso ci possono stare alti e bassi. È un ragazzo giovane, diamogli possibilità di trovare continuità, in base all'età che ha". Non sono previste grandi sorprese nell'undici titolare. L'unico ballottaggio vedrà protagonista il ruolo di centravanti, con Piccoli che tallona un Krstovic dalle polveri bagnate. Banda e Rafia dalla panchina, così come Dorgu, Blin e Sansone.