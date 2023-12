Calcio: D'Aversa, 'match Frosinone gara fondamentale per noi'

(ANSA) - LECCE, 15 DIC - Ritrovare la vittoria che manca da tre mesi e dare una scossa decisa alla classifica dopo i quattro pareggi di fila. Il Lecce di Roberto D'Aversa cerca il colpo pieno nel match casalingo di domani pomeriggio contro il Frosinone dell'ex Eusebio Di Francesco, vera sorpresa di questo primo scorcio di stagione. E sulle difficoltà ed importanza della gara contro i ciociari ne è consapevole il tecnico giallorosso: "Potrà avere la coperta corta ma come tante, non possiamo permetterci di pensare che affronteremo una squadra in difficoltà - ammette D'Aversa.

Sono duttili, attaccano bene, ma si possono anche compattare e difendere bene. E sono ben allenati da un tecnico che conosco molto bene. E' un impegno difficile, una partita importante per noi e vogliamo respirare il clima visto nella gare contro Lazio il Milan. Il Frosinone dovrà giocare contro il Lecce, ma anche contro l'intero Salento". Un percorso quasi identico quello sinora fatto da giallorossi e gialloblu: "Una forza nostra e del Frosinone è sicuramente il gruppo - prosegue l'allenatore, così come l'abilità delle società di allestire ottime rose. In estate tutti ci davano per ultimi e penultimi, ma con il lavoro e l'abilità degli elementi si ottengono risultati diversi. Domani sarà necessario giocare con determinazione ed entusiasmo, e scendere in campo con la teta giusta, spinti dal nostro pubblico". Il Lecce dovrà fare a meno di Gonzalez (squalificato) e dell'infortunato Almqvist: "I problemi li hanno tutti - sottolinea D'Aversa. Ma abbiamo da disputare una partita fondamentale su cui restare concentrati, che potrebbe aprire scenari davvero importanti". (ANSA). .