Calcio: De Laurentiis, bene l'idea di una Premier italiana

(ANSA) - NAPOLI, 07 FEB - "Sono assolutamente d'accordo nel fare la Premier italiana, seguendo il modello che vediamo in Inghilterra". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis commentando le parole del presidente della Lega calcio Lorenzo Casini su una indipendenza della Lega dalla Figc seguendo il modello della Premier britannica. "Io dico di perseguire idee del genere da almeno dieci anni - ha detto De Laurentiis - deve esserci una volta in cui si crea qualcosa in Europa e deve durare sine die.

L'Inghilterra è l'unico campionato in cui si gioca il calcio che viene visto in tutto il mondo, è l'unico Paese che permette a bimbi e famiglie di andare felici agli stadi, mentre qui da noi non ne vogliono sapere di cambiamenti negli accessi agli stadi, perché i tifosi servono ai politici e quindi gli stadi non sono più terra franca". De Laurentiis però sottolinea che la Lega serie A "purtroppo è inesistente - ha detto - non siamo strutturati come una associazione di imprese, non siamo la vera Confindustria del calcio. A volte nelle riunioni sento squadre che vorrebbero la A a 18 squadre: a loro rispondo, per me vanno bene 20 o 16 squadre ma bisogna capire quali squadre ci sono, perché la classifica è divisa sempre in due parti, da una parte chi lotta per andare in Europa e dall'altra chi lotta per non retrocedere". (ANSA). .