Calcio: De Siervo 'Legge Melandri va abrogata,serve aiuto contro pirati'

"Caso Juve? Disappunto perchè si è intervenuti in costanza di campionato" ROMA (ITALPRESS) - "Ci aspetta il bando per i diritti televisivi più difficile di sempre. Il mercato è complesso, abbiamo registrato la progressiva disaffezione di Mediaset e la scelta di Sky, nell'ultimo triennio, di avere un ruolo più marginale. Ma ciò che preoccupa è che ci troviamo in un sistema in cui manca la certezza del diritto. Con la pirateria, chi ci perde è sicuramente la Serie A: il danno è di circa 1 miliardo ogni tre anni, ma tutto il calcio, anche la Serie B e la Lega Pro, è finanziato con i soldi dei diritti televisivi". È il grido d'allarme lanciato da Luigi De Siervo, ad della Lega di Serie A, in un'intervista a "La Repubblica". "Abbiamo il triste primato di essere il Paese col tasso di pirateria più alto al mondo. E questo è avvenuto nel silenzio della politica e delle autorità", aggiunge De Siervo, che punta il dito contro le telco ("hanno beneficiato di alti volumi di traffico, facilmente riconducibili agli orari delle partite") e si rammarica per il mancato via libera alla proroga del contratto attuale per i diritti ("poteva essere uno strumento negoziale") anche se comunque la serie A ha ottenuto la possibilità di venderli per 5 anni e non più solo per 3. "Ci permette di affrontare il mercato con le stesse armi delle altre Leghe europee e fornisce a nuovi player interessati a entrare nel calcio italiano il tempo sufficiente per sviluppare il prodotto". Per De Siervo i problemi della serie A "hanno origini antiche. Il Covid poi ha creato perdite per 1,2 miliardi nell'indifferenza della politica: ha aiutato tutti ma non ha dato nulla al calcio. In più dobbiamo lamentare l'atteggiamento egoista dei calciatori: non hanno rinunciato praticamente a nulla per aiutare il settore che lautamente li paga". Per quanto riguarda il caso Juve, "il mio disappunto è per il fatto che si sia voluti intervenire in costanza di campionato: questo può essere un elemento di alterazione. Per il resto, parliamo finora di ipotesi di reato e procedimenti aperti: l'auspicio è che questa sanzione per le plusvalenze possa esser riconsiderata perché asimmetrica sia a livello europeo, sia italiano". Fra le preoccupazioni dell'ad della Lega di A anche "la crescita delle 'superleghe', ossia Champions e Premier, che espone i campionati nazionali a un grave pregiudizio perché rischiano di vedere comprimere la loro base di ricavi". Definita "improbabile" l'ipotesi di passare da 20 a 18 squadre ("fornirebbe un alibi a chi compra i diritti per pagarli meno"), De Siervo auspica che "la legge Melandri venga abolita. Siamo l'unico Paese al mondo in cui una legge statale limita una società privata a vendere i diritti come meglio crede. La Uefa per esempio ha procedure quasi inesistenti". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/red 16-Feb-23 08:47