Calcio: De Siervo 'Obiettivo ripartire con stadi pieni'

L'ad della Lega: "Stiamo ritornando alla normalità" ROMA (ITALPRESS) - "In qualche modo il ritorno allo stadio è un ritorno alla normalità. Il pubblico è stato un grande protagonista, il dodicesimo uomo in campo: stiamo ritornando in una logica naturale. Nell'arco dell'Europeo sarà un crescendo di accesso al pubblico, l'obiettivo non può che essere di ripartire nella nuova stagione con gli stadi pieni, accompagnandoci con le indicazioni mediche che riceveremo". Lo ha detto l'ad della Lega Calcio, Luigi De Siervo, a 'La politica nel Pallone', su Gr Parlamento. "Quando torneremo a vedere stadi gli pieni? Posso solo sperare che la fase di vaccinazione collettiva nel nostro paese proceda rapidamente, e quindi ciò possa avvenire con le prime partite di campionato - ha aggiunto De Siervo - Consentire l'accesso con tamponi e vaccini? E' una delle tante ipotesi sul tavolo, già dalla scorsa stagione avevamo lavorato per un protocollo severo e attento, che probabilmente è il più avanzato in Europa, sulle regole di accessi, riflussi e distanziamento. Lo si è visto anche allo stadio, i tifosi italiani sono stati di gran lunga più disciplinati di quelli della Turchia. C'è una cultura di fondo maggiore - ha concluso sul tema De Siervo - e soprattutto abbiamo mezzi, regole e strumenti per far accadere ciò che diciamo". (ITALPRESS). mc/red 14-Giu-21 16:26