Calcio: Di Francesco 'Empoli gioca bene, bravi a reagire dopo Cagliari'

"Abbiamo speso tante energie in Coppa", dice il tecnico dei giallazzurri FROSINONE (ITALPRESS) - Impegno casalingo per il Frosinone che ospiterà lunedì l'Empoli allo Stirpe. Una sfida di certo non semplice per l'undici di mister Di Francesco, contro un avversario diretto per la lotta salvezza. I giallazzurri puntano comunque a riprendere il loro cammino in campionato dopo i due ko consecutivi subiti nelle trasferte di Bologna e Cagliari. A fare il punto della situazione in casa canarina e a presentare il match è lo stesso tecnico che non nasconde le insidie: "Tutto quello che affronteremo da qui al termine della stagione dopo l'esperienza di Cagliari dovrà portarci ad avere grande attenzione - queste le sue prime parole -. Conosco bene Andreazzoli con cui ho lavorato, so come ragiona e che identità riesce a trasmettere alle sue formazioni imponendo una spiccata propensione offensiva. L'Empoli ha grande palleggio, magari non grande fisicità come altre squadre che abbiamo affrontato. E' pericolosa nonostante abbia segnato poco finora. Vanno presi con le molle anche perché noi siamo reduci da una sfida di coppa che ci ha fatto spendere tante energie fisiche e mentali".

Dopo la lunga maratona di Torino, il timore è di pagare qualcosa in termini di stanchezza. "Mazzitelli aveva qualche fastidio, mi auguro di recuperare Caso. Stiamo cercando di portare tutti al meglio e abbiamo ancora un allenamento importante per capire. E' fondamentale recuperare le energie". A Torino si è messo in mostra il giovane Ibrahimovic che magari potrebbe trovare spazio anche nel tridente offensivo: "Secondo me può starci tranquillamente nei tre davanti - prosegue -. E' un centrocampista con caratteristiche offensive, ma ricordiamoci che deve ancora compiere 18 anni. E' una questione di maturità e crescita anche da un punto di vista tecnico tattico. Ha dimostrato che giocatore è, ma può e deve ancora migliorare". La squadra ha saputo subito reagire, dimostrando che Cagliari è stato soltanto un episodio: "Quello in Sardegna è un episodio che dobbiamo toglierci dalla testa. Abbiamo tutti insieme rovinato ciò che avevamo fatto di buono. Ma anche questo fa parte di un percorso. La reazione avuta però da un punto di vista del lavoro e psicologico è stata ottima. Alcuni giocatori stanno crescendo: Lirola aveva fatto bene già a Cagliari e di Kaio Jorge sono felicissimo. Lo stiamo gestendo perché ha iniziato un percorso ed ha trenta 30 minuti nelle gambe. Ha però grandissime qualità e non lo scopriamo noi". Tra le fila dell'Empoli potrebbe non essere della partita il gioiellino Baldanzi: "Credo che i toscani con Andreazzoli abbiano cambiato sempre formazione. Lui cerca di coinvolgere tutti e personalmente questo approccio a me piace". "Hanno elementi ottimi come Fazzini o Bastoni se non dovesse farcela Baldanzi. Le soluzioni le hanno - spiega Di Francesco -. Ad Empoli sono cresciuto è una squadra che mi ha plasmato visto che sono arrivato li che avevo 15 anni. Hanno sempre lavorato benissimo con i giovani". I prossimi due mesi potrebbero essere davvero importanti per il prosieguo della stagione: "Dobbiamo salvarci e la strada è quella giusta - conclude -. Non possiamo permetterci troppi errori anche se fanno parte di un percorso di crescita. Le prossime settimane saranno importanti perché spero ci permetteranno di recuperare giocatori come Gelli o Harroui. Oyono a sinistra è una soluzione perché è in grado di farlo. Abbiamo tre attaccanti che devono migliorare a livello realizzativo ma non devono concentrarsi solo su quello. Sono contento finora delle loro prestazioni. Sono certo che presto si sbloccheranno". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). chi/ari/red 04-Nov-23 16:39 .