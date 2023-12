Calcio: Di Francesco 'Lazio grande,Frosinone non deve abbassare guardia'

"Noi andremo a Roma per vincere, la nostra filosofia non cambia", dice il tecnico dei ciociari FROSINONE (ITALPRESS) - Secondo impegno romano stagionale per il Frosinone che domani sera farà visita alla Lazio allo stadio Olimpico. Una sfida sulla carta molto complessa per l'undici di mister Di Francesco visto il valore della squadra di Sarri. I canarini, consapevoli di una classifica al momento positiva nonostante le ultime due sconfitte consecutive, proveranno a invertire un cammino che li ha visti finora conquistare soltanto due punti lontano dalle mura di casa. A fare il punto della situazione in casa giallazzurra e a presentare il match è lo stesso tecnico: "Sappiamo di affrontare una grande squadra in uno stadio importante, ma non si parte mai mentalmente battuti - queste le sue prime parole -. La Lazio avrà delle assenze come del resto noi che praticamente non abbiamo terzini disponibili. Dobbiamo modificare qualcosa rispetto alla nostra impostazione di base, ma bisogna tornare a fare punti perché siamo reduci da alcune sconfitte. Non dico che sarà questa la gara giusta, ma di certo andremo a Roma per provare a vincere". La formazione di Sarri predilige molto la costruzione dal basso e Di Francesco l'ha studiata bene. "Loro tendono solitamente a giocare giocare molto dentro il campo con una serie fitta di passaggi. Dovremo essere molto bravi non solo nella loro fase di costruzione, ma anche quando recupereranno palla - ha spiegato in conferenza stampa -.

Loro per intensità sono la prima squadra del campionato, noi la seconda. Dovremo essere aggressivi e compatti in base ai momenti della partita. Abbiamo preso spesso ultimamente gol a difesa schierata e abbiamo lavorato molto su questi meccanismi". Di Francesco non esclude cambiamenti tattici. "Due attaccanti e un trequartista? Tutto è possibile, l'obiettivo principale è provare a mettere in difficoltà gli avversari". Come detto, entrambe la squadre arriveranno al match con diverse defezioni. "Saranno sicuri assenti tutti i terzini. Ibrahimovic non è ancora recuperato del tutto, in quanto molto debilitato. Reinier è tornato ieri in gruppo e Mazzitelli, anche se non ha sempre fatto tutto, si è allenato con maggiore continuità con il resto della squadra. Riguardo gli altri conoscete già la situazione. Per quanto riguarda la Lazo temo la grande qualità dei loro centrocampisti e degli attaccanti. Non hanno Immobile ma Castellanos è molto bravo e cerca soluzioni interessanti. Hanno fatto un ottimo percorso in Champions, anche se finora hanno avuto delle difficoltà in campionato. E' una squadra temibile e dovremo stare attenti senza snaturare la nostra filosofia". Per quanto riguarda l'undici iniziale potrebbe esserci la sorpresa Cerofolini al posto di Turati. "Sicuramente Turati ha avuto qualche difficoltà, ma non mi sono piaciute alcune critiche piovute su un ragazzo che ha dato tanto a questa squadra. Valuterò come sempre e sarò attento a tutte le dinamiche cercando di fare la scelta giusta. Per il resto, oggi ho ancora molte incertezze per la formazione iniziale. Non dimentichiamoci mai che ci sono i cambi. Le scelte sugli uomini dal primo minuto sono anche legate allo sviluppo della partita. Domani ci sarà qualche sorpresa ma ho ancora delle difficoltà a scegliere specie nel pacchetto avanzato e di metà campo. Cuni ad esempio sta bene e sarà della partita nell'arco dei novanta minuti". Tanti giovani in una squadra che ha bisogno di certezze. "Ci sono alti e bassi ed è fisiologico. Volendo fare un esempio, Soulé nell'ultimo periodo non è stato brillantissimo ma ha 20 anni e non si può pretendere che possa giocare 38 partite allo stesso livello. L'importante è che mantengano equilibrio, perché il concetto di non abbassare la guardia si lega molto ai giovani in quanto possono esaltarsi o abbattersi con grande facilità. Tutto passa attraverso la quotidianità e l'allenamento". Quella di domani sarà l'ultima gara del 2023. Tempo quindi di bilanci, con lo sguardo già rivolto alle aspettative per il 2024. "La prima parte dell'anno la conoscete meglio di me e mi ha permesso di essere qui e tornare ad allenare in A. Per quanto riguarda il nostro percorso sono molto contento. In Coppa Italia il bilancio è assolutamente positivo. Sappiamo però che il mercato potrà spostare gli equilibri - conclude -. Nel nuovo anno dovremo essere spronati a fare sempre meglio, lavorando con umiltà. In giro ho sentito parlare di Europa ma ribadisco che noi dobbiamo salvarci e non bisogna dimenticarlo. Oggi abbiamo un solo sogno, ovvero quello di rimanere in Serie A. Affrontiamo la gara di Roma e poi ripartiremo con grande entusiasmo". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). chi/ari/red 28-Dic-23 13:09 .