Calcio donne: Juventus vince 30/a partita di fila

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Inarrestabile Juventus che battendo il Napoli nella 6/a giornata del campionato di serie A donne conquista la 30/a vittoria consecutiva. A Vinovo finisce 2-0 con le reti di Caruso e Cernoia. Le bianconere riconquistano la vetta solitaria della classifica, in attesa di proseguire la sfida a distanza col Sassuolo che sarà impegnato domani alle 14.30 contro l'Empoli. La Sampdoria batte l'ter 3-0 grazie alle reti di Tarenzi (per lei una doppietta che le consente di raggiungere quota 101 gol in Serie A) e Re. Vittoria in trasferta per il Pomigliano che batte 2-1 la Lazio al Fersini di Formello: biancocelesti in vantaggio con Andersen. E' Rinaldi che riporta la situazione in parità, poi un autogol di Foerdos regala comunque la vittoria alle campane. (ANSA).