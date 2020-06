Calcio:due giornate a Vlahovic e una a tecnico Lazio Inzaghi

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Due giornate al giocatore viola Dusan Vlahovic: è questa la decisione del giudice sportivo, che ha punito con due turni di squalifica la gomitata del giocatore durante la partita con la Lazio. La Fiorentina dovrà fare a meno di lui per le gare con Sassuolo e Parma. Una giornata invece a Lucioni, espulso durante Juventus-Lecce per un fallo su chiara occasione da rete. Fermato anche il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, per aver "contestato con veemenza l'operato arbitrale"; l'allenatore non sarà in panchina nel prossimo impegno della Lazio contro il Torino. Squalificato anche Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, per lo stesso motivo. (ANSA).