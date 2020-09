Calcio: Dzeko e CR7, da possibili compagni a bomber contro

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Poteva essere la sua prima partita in maglia bianconera, e proprio contro la squadra di cui è diventato capitano e leader. E invece Edin Dzeko sarà della partita, ma ancora con la sua maglia giallorossa numero 9, domenica sera all'Olimpico contro la Juventus. Il bosniaco ha segnato due gol alla Juve in Serie A, sempre all'Olimpico, e in entrambi i casi la Roma è uscita vittoriosa dal confronto. Domenica però i bianconeri, vincenti e convincenti all'esordio contro la Samp, saranno alle prese con una Roma non ancora al massimo. Cristiano Ronaldo e compagni restano quindi favoriti secondo i quotisti Snai a 2,00 rispetto al 3,60 dei giallorossi con il pareggio molto vicino a 3,55. Oltre a Dzeko - un cui gol vale tre volte la scommessa, mentre una doppietta arriva a 13 , attenzione CR7, che ai giallorossi ha segnato già sette reti con tre maglie diverse. L'ottava è in quota a 1,90. L'Inter di Antonio Conte fa il suo esordio in campionato ricevendo la Fiorentina ed è data vincenti a 1,55 rispetto al 5,75 dei toscani che non espugnano il Meazza interista da 5 anni. La Lazio di Simone Inzaghi apre il suo campionato a Cagliari e lo fa da grande favorita, 1,65 rispetto ai padroni di casa dati a 5,00. Il Milan, 1,53, sarà ospite del Crotone, 5,75, e cercherà i tre punti senza Ibra. Storico esordio poi dello Spezia, alla prima in assoluto in Serie A, contro il Sassuolo: i liguri, a 4,75, provano a ribaltare il pronostico contro i neroverdi di De Zerbi, vincenti a 1,70. (ANSA).